Serie A: i risultati di Verona-Napoli e SPAL-Cagliari

Serie A: risultati, sintesi, gol e video della 27esima giornata

La giornata di Serie A, dopo le gare di ieri, prosegue con due gare alle ore 19.30. In campo Verona-Napoli e SPAL-Cagliari.

Verona-Napoli 0-2

Al Bentegodi gli azzurri giocano contro il Verona che ha riposato un giorno in meno. Il Napoli comincia subito forte e prova a far sua la partita fin dai primi minuti. Il primo tiro in porta è di Piotr Zielinski che chiama Silvestri al grande intervento. Gli azzurri spingono e da calcio d’angolo trovano il gol con Milik che svetta in area e batte Silvestri su assist di Politano. Il Napoli tiene bene il campo fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa è il Verona a fare la partita. La formazione di Juric è molto aggressiva e sembra avere più birra tanto che il Napoli è costretto a cambiare molto. Il gol la squadra scaligera lo trova con Faraoni ma la rete viene annullata dall’arbitro Pasqua per tocco di mano di Verre sull’azione. Nel finale il Napoli confeziona il raddoppio ancora da corner con Lozano.

SPAL-Cagliari 0-1

Allo stadio Mazza vince la paura. Le due formazioni, che devono risollevarsi in classifica, si affrontano a viso aperto ma la gara non si sblocca. Nel primo tempo una grande occasione per parte. Gli isolani vanno vicino al gol con Rog da calcio di punizione. Risponde la SPAL sul finire con Strefezza che si divora una grande occasione.

Nella ripresa il copione cambia poco. La miglior palla gol è per Pellegrini che al 50′ minuto accarezza il palo in diagonale. Ma all’ultimo respiro è Simeone a trovare il gol.