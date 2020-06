Serie A Formazioni Ufficiali Torino Udinese Genoa Parma | La Serie A scende in campo anche questa sera per il 27esimo turno di campionato. In campo Torino-Udinese, allo stadio Olimpico Grande Torino e Genoa-Udinese al Ferraris.

Serie A – Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Moreno Longo e Luca Gotti cercano la prima vittoria dopo la ripresa della Serie A. Il Toro è già sceso in campo contro il Parma, pareggiando 1-1 e questa sera ospiterà i bianconeri. In attesa delle formazioni ufficiali, diamo uno sguardo alle probabili scelte dei due tecnici.

Probabile TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Berenguer; Edera, Belotti; Zaza. All. Longo

Probabile UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All: Gotti.

La gara dell’Olimpico sarà arbitrata da Maresca, con Guida al VAR.

Genoa-Parma, le scelte ufficiali

Per il Genoa sarà la prima gara dopo il rientro in campo della Serie A, mentre il Parma scenderà in campo dopo il pari di Torino. Ecco le scelte ufficiali di Davide Nicola e Roberto D’Aversa.

GENOA: (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli. All. Nicola

PARMA: (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

La gara del Ferraris sarà arbitrata da Giacomelli, con Mazzoleni al VAR.

