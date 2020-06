Notizie Napoli, Gattuso a DAZN dopo la gara contro il Verona

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la gara contro il Verona:

“Sono tutti miei giocatori, specialmente con i cinque cambi. Oggi era la partita di Lozano e poteva far male con la sua velocità e la prossima settimana può essere la partita di Younes. Non esiste rancore, parla sempre il campo”.

L’allenatore ha poi parlato anche della gara del Verona e dei meriti della squadra di Juric:

“E’ riduttivo dire che siamo stati compatti. Abbiamo fatto una grande partita in fase di possesso ma anche senza palla. La squadra è cresciuta, con l’Inter abbiamo fatto fatica perché abbiamo trovato una squadra fisica come l’Atalanta. La squadra è in salute, sa palleggiare molto bene. Dobbiamo migliorare quando proviamo a forzare il gioco”.

Gattuso su Ghoulam e Milik

In campo si è rivisto anche Ghoulam:

“Ringrazio la società, i ragazzi si sono presentati in ottime condizioni. Ghoulam quando sono arrivato non stava bene, ora riesce a fare gli allenamenti. Qualche anno fa era uno dei terzini migliori del mondo”.

Il tecnico ha parlato anche di Arek Milik:

“Il contratto non è un mio problema, i soldi non sono i miei, parlo sempre con il presidente ed il ds. Ha ora un problema contrattuale, se vuole firmare io sarò contento. Ne conosco pochi migliori di lui”.