Notizie Cagliari, il ds Passetti su Nainggolan

Mario Passetti, ds del Cagliari, ha parlato a Sky Sport prima della gara di oggi:

Le parole di Mario Passetti

“Nainggolan? Nome a caso? Questo è l’emblema di tutto questo periodo, abbiamo provato ad applicare il buonsenso. Tutte le squadre condividono il prinicipio del buonsenso auspicato dalla FIFA, c’è grande buonsenso e credo e spero che questo principio venga applicato da tutte le squadre.

Ingaggio? Il calciatore ha capito il meccanismo. Noi parliamo di una stagione sportiva che durerà 14 mesi e dobbiamo ricordarci che è una fortuna parlare di una stagione che termina.

Cosa è successo? Non c’è una spiegazione unica, siamo partiti forte per l’entusiasmo e poi in alcune gare è mancata fortuna ed esperienza. Questa non ci ha aiutato dove avrebbe dovuto. Ora si parla dellla stagione come fosse finita ma i bilanci si fanno alla fine, i calciatori girano. Quindi secondo me dovete farmi questa domanda tra qualche mese”.