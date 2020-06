Notizie Bologna, Mihajlovic: “Rocchi arbitro serio, peccato”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Juventus:

Le parole di Mihajlovic

“Purtroppo abbiamo perso, è stata una gara equilibrata, sapevamo che loro erano arrabbiati dopo la finale. Nel momento iniziale, quando è finita la loro pressione abbiamo preso gol su rigore. Alla fine loro non ce la facevano più, abbiamo fatto bene ma avevamo tanti primavera. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare.

Coraggio? Mancava, e anche qualità, ci abbiamo provato ma sapevamo che giocavamo contro la Juve. Dobbiamo mettere in pratica quello che facciamo in allenamento, anche se sbagliamo l’importante è provarci. Abbiamo avuto un po’ di timore.

Arbitro? Ci sono sempre spinte in area, poteva anche capitare a noi ma loro marcavano a zona. Si poteva dare il rigore, però non ci sono problemi. Peccato che dovevo aspettare la Juve per avere un arbitro serio. Rocchi ha arbitrato bene.

Palacio non era ancora pronto, ci sono ancora gare e c’è tempo per tutti, l’importante è che quando giocano siano determinanti. Tutti possono esserlo con 5 cambi. Noi abbiamo fatto solo due gol dalla panchina, con Napoli e SPAL, mi aspetto di più da tutti, ci saranno tante possibilità”.