News Inter, il tecnico Conte: “A centrocampo ho gli uomini contati”

Conferenza prepartita per l’allenatore dei neroazzurri Antonio Conte. Domani sera al ‘Meazza‘ l’Inter sfiderà il Sassuolo di De Zerbi.

News Inter, Conte: “Lautaro e Lukaku stanno facendo molto bene“

Dopo la sfida di domenica, vinta contro la Sampdoria per 2-1, gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo domani sera contro il Sassuolo. L’obiettivo del tecnico è quello di aggiudicarsi altri tre punti ed avvicinarsi, quanto più possibile, alla Juventus che dista solo sei lunghezze. Su ‘Inter tv‘ l’ex ct della nazionale ha dichiarato: “Col Sassuolo non sarà facile. A centrocampo siamo contati, Vecino non è ancora al top della forma.

Sono soddisfatto dell’attacco: Lautaro e Lukaku continuano a segnare, stanno facendo bene e spero continuino così. Giocare ogni tre giorni non è facile, stiamo lavorando in maniera importante, stiamo costruendo delle ottime cose anche per il futuro“.

Ancora Conte: “Per noi, ogni partita, è una finale“

Mancano ancora 11 partite alla fine della stagione. La Juventus e la Lazio dominano davanti ai neroazzurri: “So cosa vuol dire avere pressione. Sicuramente le due squadre che si trovano davanti a noi in classifica hanno fatto meglio e possono commettere un passo falso, dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Ogni partita, da qui alla fine del campionato, deve essere una finale. Il nostro compito è fare bene e rompere le scatole a tutte le avversarie“.