Milan, infortunio Ibrahimovic: si allungano i tempi di recupero

Milan, Ibrahimovic ancora out: ecco quando tornerà a disposizione

Milan – Infortunio Ibrahimovic | Sono stati effettuati nuovi esami strumentali per monitorare le condizioni sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan vuole recuperare il proprio fuoriclasse svedese e non vede l’ora di rimetterlo a disposizione del tecnico, Stefano Pioli. E’ tra gli obiettivi dello staff medico che, come rivelato dai colleghi di Sky Sport, avrebbe fatto sostenere al centravanti numero 21 nuovi esami per capire come procede il suo recupero.

Milan, infortunio Ibrahimovic: condizioni e tempi di recupero

La lesione al soleo del polpaccio destro tiene ancora out Zlatan Ibrahimovic. Il Milan dovrà fare a meno di lui anche contro la Roma, nel match di domenica pomeriggio. Salvo clamorosi colpi di scena, l’attaccante svedese non sarà nel match. Per quel che riguarda il suo rientro, la possibilità sarà tutta sulla partita con la SPAL, match valevole per la 29esima giornata di Serie A. Le sue condizioni migliorano, ma vuole andarci cauto il Milan, per non correre rischi su possibili ricadute. Buone notizie, invece, arrivano per Simon Kjaer: sul difensore si sono escluse lesioni ai legamenti e ben presto potrà tornare a completa disposizione del suo allenatore. Emergenza rientrata per Pioli.