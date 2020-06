Lazio, Inzaghi in conferenza: “Quattro assenti a Bergamo”

Lazio, Inzaghi in conferenza: “Quattro giocatori assenti, per Lulic penso sia stagione finita. Atalanta grande banco di prova per noi”

Lazio – Inzaghi in conferenza | Ha parlato nel giorno di vigilia di Atalanta-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. L’allenatore ha svelato alcune scelte obbligate, mettendo in risalto però l’importanza del match che si disputerà domani, al Gewiss Stadium, con il calcio d’inizio che arriverà alle 21.45.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’agente di Jorginho: “Nessuna squadra può investire ora, il prezzo è aumentato” [ESCLUSIVA]

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza

Quelle che seguono, sono le parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: “E’ stato un momento particolare, vogliamo mettercelo alle spalle. Come per la Coppa Italia, tutte le squadre avranno delle difficoltà, saranno partite ravvicinate. Ma c’è gran voglia di ripartire. Abbiamo un problema legato alle assenze, ma vedo che anche per le altre è così. Ho visto bene i miei, ma comunico che non ci saranno Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe. Vorremmo recuperare Marusic per la Fiorentina, per Lulic forse la stagione è finita.”

Sulle ambizioni: “Devono rimanere tali, bisogna restare lì se vuoi vincere trofei, noi abbiamo un grande spirito. Avevamo fatto qualcosa di importante, vogliamo ripartire lì dove abbiamo lasciato”.

Sull’Atalanta: “Conosciamo il valore della squadra di Gasperini, il mio percorso e il suo è simile. Siamo squadre organizzate, sarà una bellissima partita e soprattutto un importante banco di prova per noi”.