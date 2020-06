Juventus, infortunio De Sciglio: arriva il comunicato (UFFICIALE)

Juventus, infortunio De Sciglio: c’è la lesione, arriva il comunicato del club

Juventus – Infortunio De Sciglio | Scatta l’emergenza in casa bianconera, perché direttamente dal J Medical, giungono brutte notizie legate alla condizione di Mattia De Sciglio. Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, avrà dei bei grattacapi da risolvere per il suo reparto di difesa. Oltre al danno, la beffa di perdere Danilo per squalifica, perché poi oggi arrivano gli esiti degli esami sostenuti da Mattia De Sciglio.

Infortunio De Sciglio, le condizioni e i tempi di recupero annunciati dalla Juventus

Come riportato dallo stesso sito ufficiale della Juventus, per Mattia De Sciglio sarà uno stop che lo terrà lontano dai campi per un po’. Quello che segue, è il comunicato ufficiale del club: “Mattia De Sciglio, a seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel corso della partita di Bologna, oggi è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il prossimo controllo è previsto tra circa 10 giorni”.

Una pausa che lo terrà lontano dal campo e dunque assente per i match contro Lecce, Genoa e Torino, in attesa di conoscere quale sarà la sua condizione fisica quando arriveranno i match importanti contro Milan e Atalanta. Per le prossime gare scatta l’emergenza perché, in attesa del rientro dalla squalifica di Danilo, il solo disponibile per i terzini, è Juan Cuadrado, che resta comunque un “adattato” che si sacrifica per la squadra. Dall’altro versante potrebbe vedersi Blaise Matuidi, nel ruolo di terzino sinistro. Occhio però anche al giovane Beruatto, che potrebbe essere la vera sorpresa del prossimo match dei bianconeri.