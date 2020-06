Juventus, Douglas Costa: follia del brasiliano, scoppia la lite con un tifoso

Juventus, Douglas Costa perde la testa sui social: offese ad un tifoso

Juventus, Douglas Costa non ha retto il colpo. Si è accesa la discussione sui social, attraverso i canali ufficiali del talento brasiliano. Il giocatore del club bianconero non le ha mandate a dire all’ennesima accusa arrivata tra i commenti, sul suo profilo ufficiale. Su Twitter, il calciatore è stato scritto da migliaia di utenti e, tra gli altri, è spuntato uno che non è parso invisibile agli occhi dello stesso giocatore. “Fatte n’altro tik tok, stai sotto un treno”, si legge tra i commenti sotto al post del calciatore.

La risposta di Douglas Costa

Non si è fatta attendere la risposta di Douglas Costa, che fa parlare di sé non per quello che si vede sul terreno di gioco. Non ha inciso moltissimo nelle ultime uscite con la Juventus, e questo ha scatenato l’ira dei tifosi. Però ecco, alle ennesime critiche, Douglas Costa ha perso letteralmente la testa: “Vai a farti fott**e, tu e tua sorella, fdp”. Il finale, facilmente intuibile, con il calciatore protagonista in negativo sui canali social. Non è un bel post, che prontamente ha creato caos tra i tifosi che hanno preso nuovamente d’assalto i suoi profili social. Una brutta pagina per il calciatore brasiliano.