Atalanta, infortunio Ilicic: in forte dubbio con la Lazio

Migliorano le condizioni fisiche di Josip licic. L’attaccante dell’Atalanta sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, che non gli ha permesso di essere a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per il primo match post covid dei bergamaschi contro il Sassuolo. Tutti però sperano nel suo recupero contro la Lazio, match di domani 24 giugno valido per dei punti importantissimi per la classifica di Serie A.

Atalanta, Ilicic ancora out: in dubbio con la Lazio

Il calciatore sloveno tenterà il recupero in extremis, ma secondo le ultime voci, pare sia difficile averlo a piena disposizione. Dunque possibile impiego part-time, con Gasperini pronto a lanciarlo nella mischia nella ripresa del match. Ilicic continua a lavorare attraverso un programma personalizzato e quasi sicuramente non verrà rischiato dal primo minuto di gioco. Decisivo l’allenamento di oggi anche per capirne le attuali condizioni. Gasperini ha pronta l’alternativa che potrebbe far male alla Lazio ancora una volta.

Atalanta-Lazio, Gasperini punta su Muriel

L’allenatore inizierà a fare delle valutazioni per la formazione di domani già nella rifinitura di oggi. Se Ilicic però non dovesse recuperare, l’allenatore dell’Atalanta ha già l’alternativa pronta. Gasperini si affiderà a Luis Muriel, attaccante colombiano che all’andata firmò una doppietta nello spettacolare 3-3 tra Lazio e Atalanta. Gara rocambolesca con la Dea che fino al 68′ si trovava avanti 0-3, poi la clamorosa rimonta subita.