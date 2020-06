Genoa Parma Cornelius Gol | Gara in discesa libera per il Parma di D’Aversa che vola sulle ali del vichingo Cornelius a Marassi contro il Genoa.

Genoa-Parma, raddoppia Cornelius: il gol

L’attaccante danese del Parma ha raddoppiato con un bel gol di destro. La palla passa tra le gambe di Mattia Perin e non lascia scampo al Genoa. Pochi minuti prima i rossoblù avevano sbagliato un calcio di rigore: Luigi Sepe è stato bravo ad ipnotizzare il compaesano Mimmo Criscito. Sul ribaltamento di fronte è stato bravo Cornelius a sfruttare l’occasione. Per il danese è in quinto gol in stagione contro il Genoa (tripletta all’andata e doppietta al ritorno).