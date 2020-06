Le formazioni ufficiali di Spal-Cagliari: ecco Joao Pedro

Dopo la sconfitta contro il Verona nel recupero di Serie A, il Cagliari di Zenga cerca il rilancio contro la Spal, impegnata a sua volta nella lott per evitare la retrocessione.

Le scelte di Zenga e Di Biagio

Un giugno che sa di aprile, con le conseguenze del caso. Tempo di verdetti in Serie A, tempo dove non è più concesso sbagliari. Per sua fortuna Zenga ritrova Joao Pedro, che schiera in attacco al fianco di Simeone. Privato di Ceppitelli e Cigarini, il tecnico dei rossoblu ha optato per una serie di cambi. Ci sono degli avvicendamenti anche tra gli spallini, con D’Alessandro in attacco al posto di Di Francesco.

Così in campo:

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D’Alessandro.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro; Simeone.