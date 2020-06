Djokovic positivo al Coronavirus: l’annuncio shock del campione

L’annuncio di Djokovic: “Sono positivo al Coronavirus”

Non si placano le polemiche legate al mondo dello sport che riparte, dopo l’emergenza Coronavirus. L’ultimo caso è quello del campione di tennis, Novak Djokovic. Il numero uno al mondo è risultato positivo al test. Lo ha annunciato lui stesso ed è un nuovo caso dopo la bufera scoppiata le alcuni casi di positività riscontrati dall’Adria Tour, evento che è stato promosso anche nella serata di ieri.

Djokovic positivo al Coronavirus: scoppia la polemica sull’Adria Tour

“Ho fatto il test e sono positivo al virus, così come mia moglie Jelena mentre i nostri figli sono negativi”. E’ l’annuncio di Novak Djokovic e, come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, i media croati avrebbero prontamente attaccato l’Italia: “Abbiamo dimenticato quanto successo e messo a rischio migliaia di persone perché qualcuno voleva colpire la palla”. E’ quanto titola un quotidiano in terra croata. Il fuoriclasse serbo però, continua a mostrare enorme cuore, dichiarando di voler mettere a disposizione un’associazione per raccogliere fondi, proprio in soccorso alle persone bisognose. Lo stesso Djokovic, continua così nel suo comunicato: “Abbiamo organizzato il torneo nel momento in cui il virus aveva iniziato a indebolirsi, credendo che ci fossero le condizioni per svolgere il torneo. Sfortunatamente, questo virus è ancora presente. Spero che ciò non complichi la situazione di salute di nessuno e che tutti stiano bene”.