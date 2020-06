Calciomercato Serie A, calciatori a parametro zero: quante chance! (FOCUS CM24)

Calciomercato Serie A, tutti i calciatori a parametro zero dei top campionati europei: diverse big italiane pronte ad aggiudicarseli

Calciomercato Serie A – Calciatori a parametro zero | Quello che arriverà, sarà il mercato delle occasioni. Lo abbiamo sentito dire spesso ai dirigenti dei club di Serie A e non solo, nel corso della sessione di riparazione, nel bel mezzo di un campionato. Però ecco, a seguito dell’epidemia e dello stop dal calcio giocato, questo caratterizzerà anche il prossimo calciomercato. Molti club, big comprese, potrebbero decidere di ripartire dai colpi a costo zero. Noi di Calciomercato24.com abbiamo analizzato quelli che saranno i giocatori in uscita, da ogni top campionato, che potrebbero decidere di vestire una delle venti maglie dei club di Serie A, per la stagione 2020/2021.

Ovviamente, tra i calciatori in uscita, ci sono anche quelli legati al campionato italiano. Tranne per i casi come quello di Dries Mertens, che ha rinnovato poco prima della scadenza, ci sono diversi calciatori che al massimo andranno a rinnovare per altri due mesi – fino al termine della stagione effettiva – e poi diranno addio. Tra le occasioni di mercato, c’è sicuramente Zlatan Ibrahimovic e, sempre dal Milan, Giacomo Bonaventura. Di seguito, i migliori calciatori in scadenza, di ogni campionato.

SERIE A

Portieri: Rafael (Cagliari), Padelli (Inter);

Difensori: Palomino (Atalanta), Danilo (Bologna), Klavan (Cagliari), Caceres (Fiorentina), De Silvestri (Torino);

Centrocampisti: Cigarini e Birsa (Cagliari), Borja Valero (Inter), Cataldi e Lulic (Lazio), Bonaventura e Biglia (Milan);

Attaccanti: Borini (Hellas Verona), Ibrahimovic (Milan), Callejon (Napoli).

LIGUE 1

Portieri: Subasic (Monaco), Cardinale (Nizza);

Difensori: Traoré (Angers), Yanga-Mbiwa (Lione), Jemerson (Monaco), Sarr (Nizza), Thiago Silva, Kurzawa e Meunier (PSG), Aaneba (Strasburgo);

Centrocampisti: Gaitan (Lille), Krhin (Nantes), Cabaye (Saint-Etienne);

Attaccanti: Remy (Lille), Sylla (Monaco), Cavani e Chupo-Moting (PSG), Sanogo (Tolosa).

PREMIER LEAGUE

Portieri: Boruc (Bournemouth), Hart (Burnley), Bravo (Manchester City), Vorm (Tottenham);

Difensori: David Luiz (Arsenal), Baines (Everton), Clyne (Liverpool ), Manquillo (Newcastle), Soares (Southampton), Vertonghen (Tottenham), Zabaleta (West Ham);

Centrocampisti: Van Ginkel (Chelsea), Lallana (Liverpool), David Silva (Manchester City);

Attaccanti: Borja Baston (Aston Villa), Fraser (Bournemouth), Willian e Pedro (Chelsea), Carroll (Newcastle).

LIGA

Portieri: Adàn (Atletico Madrid), Moyà (Real Sociedad);

Difensori: Naldo e Didac Vilà (Espanyol), Antunes (Getafe), Roncaglia (Osasuna), Garay (Valencia);

Centrocampisti: San José e Benat (Atletico Bilbao), Arda Turan (Barcellona), Santi Cazorla (Villareal),

Attaccanti: Orellana (Eibar), Lei Wu (Espanyol), Ben Arfa (Valladoid).

BUNDESLIGA

Portieri: Gikiewicz (Union Berlino);

Difensori: Lichtsteiner (Ausburg), Contento (Fortuna Dusseldorf), Stambouli (Schalke 04), Knoche (Wolfsburg);

Centrocampisti: Gotze (Borussia Dortmund), Strobl (Borussia M’gladbach), De Guzman (Eintracht Francoforte), Sahin (Werder Brema);

Attaccanti: Kalou e Ibisevic (Herta Berlino), Caligiuri (Schalke 04).

A cura di: Simone Davino.