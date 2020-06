Calciomercato Napoli, Callejon resta fino a fine stagione?

José Maria Callejon è al bivio col Napoli: restare fino al termine della stagione oppure disputare le prossime due gare e dare l’addio agli azzurri?

Napoli, il dilemma di Callejon

Scelta difficile, complicata, quella che deve affrontare il campione andaluso. Gli azzurri hanno fatto le loro proposte, sia a breve che a lungo termine. Aurelio De Laurentiis ha già offerto un rinnovo a a stipendio sostanzialmente uguale a quello percepito adesso, per un anno con opzione per il secondo. Lo scenario non è particolarmente gratificante per il giocatore ed il suo entourage, che si aspettavano un riconoscimento per la carriera all’ombra del Vesuvio.

Ricordiamo infatti, che in 7 anni, lo spagnolo ha firmato soltanto un rinnovo. Né tantomeno ci sarebbe un bonus alla firma, come pure ci si poteva aspettare. E così, stando così le cose, tra una settimana le strade di Callejon e del Napoli dovrebbero dividersi.

Soluzione a breve termine per Calletì

Ma sarà davvero così? Il dubbio è lecito, perché secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la società ha ovviamente fatto capire al giocatore che c’è tutta la disponibilità ad estendere l’attuale contratto fino al termine della stagione, completando il campionato di Serie A e provando a realizzare il miracolo Champions contro il Barcellona.

Ora è il momento di riflettere: accettare di continuare pur senza una vera speranza per il futuro e quindi fare armi e bagagli dopo le gare contro Verona e Spal, oppure lottare fino alla fine alla ricerca di un 4° posto che sembra impossibile e che, in caso di successo, darebbe una Champions da non giocare? Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro con la società che dirimerà ogni dubbio.