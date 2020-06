Calciomercato Napoli Callejon Rinnovo | José Maria Callejon potrebbe essere a giorni dall’addio definitivo al Napoli. Dopo 7 stagioni e le lacrime al termina della finale di Coppa Italia, lo spagnolo dovrebbe dire addio agli azzurri. Non è ancora chiaro se resterà fino al termine della stagione, prolungando così il contratto di due mesi, o se sarà libero dal primo luglio.

Calciomercato Napoli, l’agente di Callejon fa chiarezza sul rinnovo

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce che vedrebbe l’ex Real Madrid tornare in Spagna per concludere la carriera in patria. Il Granada ha già avanzato una proposta molto allettante ma secondo quanto riferito dal suo agente, Manuel Garcia Quilon a TF20, per Callejon ci sono anche molte altre offerte.

“Non è vero che abbiamo già un preaccordo con il Granada. Ci sono arrivate offerte molto importanti, soprattutto quella che ci ha fatto il Napoli per rinnovare. Col club partenopeo ci sono conversazioni in corso, questo sì, ma niente di più per ora”.

Addio a Callejon, il Napoli è coperto?

L’eventuale addio di Callejon tra una settimana porterebbe il Napoli a riconsiderare le gerarchie in rosa. Gennaro Gattuso ha dimostrato già di fidarsi tanto di Matteo Politano, oggi titolare con il Verona, che potrebbe diventare l’esterno di riferimento per le prossime gare. L’eventuale partenza dell’ex Real Madrid potrebbe essere vantaggiosa anche per Hirving Lozano, mai preso in considerazione dal tecnico nei primi mesi a Castel Volturno.

