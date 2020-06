Calciomercato Milan Thauvin | Il Milan continua i sondaggi per gli acquisti della prossima stagione. Sono tanti i nomi su cui sta lavorando Ralf Rangnick che, con ogni probabilità, sarà il prossimo allenatore rossonero.

Calciomercato Milan, Thauvin nel mirino: parla il presidente del Marsiglia

I rossoneri sono alla ricerca di un esterno offensivo che possa fare la differenza e creare i pericoli che in questa stagione sono arrivati in modo incostante. Ecco perché hanno messo nel mirino Florentin Thauvin, esterno francese del Marsiglia, con il contratto in scadenza nel 2021. I rossoneri, stando alle notizie provenienti dalla Francia, sarebbero pronto ad aspettare la prossima estate per mettere a segno il colpo a parametro zero. Ma a parlare del futuro dell’attaccante ci ha pensato Jacques-Henri Eyraud, presidente del Marsiglia ai microfoni di Europe1.

“I calciatori più importanti saranno qui e indosseranno la maglia del Marsiglia Non ci saranno grandi cessioni. Per quattro anni ci sono stati ingenti investimenti per rimodellare il club. Vogliamo essere competitivi il più possibile ma sulla base di modalità economiche sostenibili“.

Milan, si seguono tre nomi della Bundesliga

Intanto i rossoneri continuano a guardare con insistenza in Bundesliga. Stando a quanto riferisce Sky Sport, Rangnick potrebbe puntare su rinforzi che conosce da molto vicino. Sarebbe, infatti, interessato a Dalot Upamecano, Milot Raschica e Patrick Schick. La trattativa che sembra più semplice tra le tre è quella che porterebbe a Raschica, esteno del Werder Brema con una clausola rescissoria pari a 16 milioni di euro in caso di retrocessione del club. Potrebbe essere il colpo “low-cost” per la zona esterna.

