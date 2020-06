Calciomercato Milan: su Gotze c’è una big spagnola

Milan, si complica la corsa a Mario Gotze. Come riportato dalla Bild sul calciatore ci sarebbe la concorrenza forte da parte di una big spagnola.

Calciomercato Milan: su Gotze c’è l’Atletico

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid sul calciatore.

Il club allenato da Simeone, nelle ultime ore, si sarebbe inserito nella corsa al calciatore.

I Colochoneros sarebbero interessati alla situazione di Mario Gotze, in scadenza di contratto col Borussia Dortmund a fine mese. Sul calciatore tedesco classe ’92 in Italia c’è il forte interesse di Lazio e Milan.

Milan: la situazione di Gortze

Il ragazzo ha già annunciato la sua volontà di giocare in un altro campionato. A fine stagione Mario Gotze non sarà più un calciatore del Borussia Dortmund. In virtù dell’arrivo a Milano di Ralf Rangnick, i rossoneri potrebbero investire sul ragazzo.

Il mancato rinnovo per la prossima stagione era già nell’aria ma negli ultimi mesi è arrivata anche l’ufficialità. Era stato stesso direttore sportivo dei gialloneri, Michael Zorc, a tracciare il futuro del trequartista tedesco. Ai microfoni di Sky Sport De il ds aveva parlato della volontà del calciatore.

“Termineremo il nostro rapporto con Mario Götze in estate. E’ una decisione presa in sintonia dopo alcuni colloqui molto sinceri. Mario è reputato per noi un bravissimo ragazzo e un buon calciatore”.