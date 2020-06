Calciomercato Milan, per il futuro occhi sul baby Slimane

Il Milan pensa già al futuro. La dirigenza rossonera avrebbe individuato in Anis Ben Slimane il giusto rinforzo per la prossima stagione.

Mercato Milan, Gazidis punta su Ben Slimane

L’obiettivo attuale del Milan è quello di conquistare un posto in Europa. Dopo la convincente vittoria di ieri sul campo del Lecce per 4-1, gli uomini di Pioli sono ritornati subito al lavoro a ‘Milanello‘ per concentrarsi sulla prossima sfida che li attende: domenica a ‘San Siro‘ ci sarà la Roma di Paulo Fonseca. Nel frattempo, invece, la dirigenza rossonera si concentra sul mercato per costruire un Milan giovane da affidare al futuro tecnico tedesco, Ralf Rangnick. Il nome nuovo infatti è quello di Anis Ben Slimane, centrocampista del Brondby, militante nel campionato danese.

Classe 2001, è considerato, dagli addetti ai lavori, una promessa del calcio. Il suo contratto con il suo club scade nel 2023. Occhio però ad una squadra di Premier League che è sulle tracce del calciatore: infatti il Crystal Palace lo osserva da tempo.

Ultime Milan: seduta defaticante e tecnica per i rossoneri, sotto l’occhio vigile di Maldini e Massara

Seduta defaticante per i calciatori che hanno giocato ieri sera. Seduta in gruppo per coloro che si trovavano in panchina e che sono entrati nella ripresa. Ad osservare l’allenamento anche il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara.