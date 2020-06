Calciomercato, Mandzukic torna in Serie A? E’ già addio con l’Al Duhail

Calciomercato, Mandzukic potrebbe tornare in Serie A: scenario clamoroso

Il calciomercato incontra nuovamente il nome di Mario Mandzukic, ex centravanti della Juventus che ha deciso di volare oltreoceano per unirsi al club di Medhi Benatia, suo ex compagno di squadra proprio in bianconero. All’Al Duhail però, potrebbe essere già finita. E’ sotto contratto con il club qatariota fino al 2021, ma non avrebbe più voglia di restare lì. All’età di 34 anni avrebbe deciso di ritornare in Europa, per chiudere una brillante carriera lì dove ha fatto venir fuori tutto il suo talento.

Mandzukic pronto al ritorno in Europa: dopo il Qatar, potrebbe tornare in Italia

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, sarebbe già finita l’esperienza in Qatar dell’ex Juventus, Mario Mandzukic. Il giocatore potrebbe lasciare subito la propria squadra, per unirsi ad un nuovo club. Sulle sue tracce ci sono Galatasaray e Fenerbache, club turchi pronti ad assicurarsi il cartellino del centravanti croato. Ma occhio, perché è sempre vivo l’interesse dello stesso attaccante, nel ritornare in Serie A. Una nuova esperienza in bianconero è difficile da ipotizzare, ma sono diversi i club pronti ad acquistare un attaccante del livello di Mandzukic, che ha fatto le fortune della Juve di Allegri. Oltre alla Turchia, le altre destinazioni porterebbero un ritorno all’Atletico Madrid e al Bayern Monaco. L’ostacolo per le italiane, è rappresentato dall’enorme ingaggio del giocatore.