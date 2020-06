Calciomercato Juventus Arthur | La Juventus ha intenzione di rifondare completamente il centrocampo per la prossima stagione. Uno dei nomi sulla lista dei desideri di Maurizio Sarri è quello di Arthur, interno di centrocampo brasiliano del Barcellona, per cui si tratta da tempo.

Calciomercato Juventus, Arthur ad un passo

Juventus e Barcellona lavorano da tempo ad uno scambio alla pari tra Arthur e Pjanic. Ieri sera Fabio Paratici, chief football officer dei bianconeri ha confermato che le trattative sono reali ma sono bloccate a causa delle volontà dei calciatori di trasferirsi nelle squadre opposte. Uno spiraglio di luce per la Juve arriva direttamente da Sky Sports, secondo cui, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con il Barcellona sulla cifra da sborsare per il brasiliano: vale 80 milioni di euro. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per la definizione dell’affare: da decidere il conguaglio che i bianconeri dovranno corrispondere al Barcellona, oltre all’inserimento di Pjanic nell’affare.

Juve, nulla da fare per Jorginho: l’annuncio dell’agente

La Juventus ha fortemente seguito anche Jorginho per la prossima stagione. Il regista italo-brasiliano è il pallino di Maurizio Sarri che lo ha allenato al Napoli e alla Juventus. Ma non sembrano esserci chance si vederlo in bianconero. Il suo agente, Joao Santos, in esclusiva ai nostri microfoni ha chiuso al trasferimento in bianconero (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA).