Calciomercato Inter: problemi per Sanchez e Moses

Calciomercato Inter: Sanchez e Moses potrebbero dire addio tra 7 giorni

Come riportato da Sky Sport, il dialogo per i contratti prolungati non è positivo. Su alcune è fatta, ma su calciatori che vengono dall’estero bisogna trovare l’accordo. Sanchez e Moses non hanno un’intesa. Il Chelsea e il Manchester United non vorrebbero concedere il prolungamento del prestito per l’Europa League per non trovarsi i calciatori in finale. Ora l’Inter spera di trovare un’accordo.

Non ci sarebbe solo la questione Europa League ma il problema è anche lo stipendio. Quello che prendono all’Inter è inferire a quello che percepiscono nelle loro squadre. Come in tutte le trattative si arriverà fino all’ultimo. Qui le ultime su Lautaro.