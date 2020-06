La vicenda Lautaro sembra protrarsi nel tempo: stanto alle ultime che arrivano da casa Inter, l’argentino potrebbe alla fine restare, magari con uno sforzo importante dei nerazzurri.

L’affare Lautaro, tra Inter e Barcellona

Che il Toro sia innamorato dell’idea di giocare con Messi è un fatto noto. Che facciano gola 10 milioni all’anno, pure. Il suo entourage ha già detto di sì al Barcellona, aspettando che siano le società a mettersi d’accordo. Ma la quadra sembra sempre più lontana, man mano che ci si avvicina alla fatidica data del 7 luglio. Entro quel giorno sarà possibile pagare la clausola dell’argentino (111 milioni di euro): da quel momento in avanti, si dovrà trattare con Marotta.

Che domenica scorsa, forse come mai prima d’ora, si è mostrato particolarmente fiducioso rispetto alla permanenza del bomber, usando parole molto forti. Strategia o vero convincimento? Quel che è certo, è che il Barcellona in questo momento ha dei problemi di bilancio, e per questo non si attendono ulteriori assalti, mentre l’Inter, dopo aver venduto Icardi, non ha necessità di concludere altre operazioni in uscita.

Marotta prova a riacquistare l’argentino

Così, mentre passa il tempo, il dirigente nerazzurro prova a piazzare la zampata e ricomprarsi, in un certo senso, Lautaro Martinez. Può farlo con un bel rinnovo, aumentando il suo stipendio dagli attuali 2,5 milioni annui a 5,5 milioni di euro a stagione, più bonus. Non sono le cifre che offre il Barça, ma magari, con la promessa di sedersi ad ascoltare le offerte che arriveranno tra un anno, potrebbero evitare che il bomber cominci a puntare i piedi per partire, cosa finora mai successa.