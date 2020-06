Lautaro Martinez passerà e farà passare a molte persone un’estate molto complicata. Il calciatore argentino in forza all’Inter ora vuole solo il Barcellona, ma ogni giorno l’affare è più vicino o rischia di saltare. Continua a non decollare la trattativa tra i due club, ma ora sussiste un nuovo problema generato direttamente dalla Liga Spagnola che potrebbe tappare le ali a Blaugrana che sognano il colpo in attacco.

Inter, ora si torna a sperare per Lautaro

La clausola rescissoria del calciatore potrà essere esercitata entro il 7 luglio, ma è ormai remota l’ipotesi che ciò accada. Con l’emergenza economica causata dal Coronavirus, il Barcellona non ha mai preso in considerazione l’idea di pagarla. Si tratta su una forte offerta cash con l’aggiunta di una contropartita tecnica. Distanza di 20 milioni tra i club, che magari in futuro potrebbe assottigliarsi, ma ora spunta un nuovo problema che arriva direttamente dalla Spagna. L’Inter inizia a pensare seriamente di tenere il calciatore e rinnovargli il contratto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta ricompra Lautaro

Lautaro Martinez-Barcellona, blocco mercato della Liga Spagnola

Si complica l’affare Lautaro Martinez-Barcellona. La conferma che fa sperare i tifosi nerazzurri arriva direttamente dalla Spagna, dove il presidente della Liga Spagnola Tebas ha preso la decisione di voler approvare nuove norme per ‘franare’ il mercato delle big. L’intenzione è quella di non creare troppe distanze tra i club in questo periodo. Dunque, mercato limitato a Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Per gli spagnoli ora spunta anche il nuovo nome, è Aubameyang.