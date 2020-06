Gervinho, attaccante del Parma, lo scorso gennaio è stato vicinissimo a lasciare il club crociato. Il classe 1987 ivoriano si dimostra ancora decisivo in Serie A ed è ambito da molte squadre. A gennaio era ad un passo dall’andare a firmare un contratto faraonico con l’Al Sadd in Qatar, trattativa poi saltata per questione di minuti. Per la prossima sessione di mercato però diverse squadre potrebbero tornare a pensare a lui, tra queste spunta il Benevento di Vigorito.

Benevento: Sturridge e Gervinho per Vigorito

Gervinho ha ancora un contratto fino al 2022 con il Parma, ma potrebbe decidere di andare via per una buona offerta economica. Il club sarà disposto a trattarne la cessione alle giuste condizioni. Intanto, il Benevento fa sul serio. L’attaccante ivoriano è finito nel mirino per rinforzare la rosa della prossima stagione. Vigorito vuole tornare in Serie A e restarci, senza retrocedere in modo frustrante come qualche anno fa. La squadra è ad un passo dall’ufficializzare la vittoria del campionato e la promozione in A dopo un campionato di Serie B dominato dall’inizio.

Il Benevento sogna in grande il prossimo calciomercato

Come riportato da Sky Sport, il Benevento ora punta tutto su Gervinho. Proposta di Vitorito che potrebbe già aver convinto l’attaccante sia dal punto di visto economico che progettuale. L’intenzione è quella di affidare nelle mani di Filippo Inzaghi una rosa competitiva per restare in Serie A senza troppi problemi. Per Sturridge è quasi fatta, ora si attende Gervinho.