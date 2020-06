Calciomercato Atalanta, dalla Juventus arriva Muratore

Stando a quanto riporta ‘Sky Sport‘, la ‘Dea‘ avrebbe chiuso per Simone Muratore, di proprietà della Juventus, per la prossima stagione.

Mercato Atalanta, per il futuro c’è Muratore

L’Atalanta vuole continuare a stupire. In campionato è ripartita alla grande: quattro reti al Sassuolo e quarto posto consolidato. Già da qualche anno può considerarsi una ‘grande‘ della nostra Serie A. Ancora in gioco in Champions League dopo aver eliminato il Valencia negli ottavi di finale di marzo. Ottimo lavoro, fino ad ora, della dirigenza bergamasca che si concentra soprattutto sul futuro. Infatti ‘Sky Sport‘ rivela un’importante notizia di mercato: la società di Percassi avrebbe chiuso per il centrocampista della Juventus, Simone Muratore. Impegnato nel campionato di Serie C con la maglia della Juventus under 23, ha ben impressionato in questa stagione. La sua squadra, infatti, è finalista di Coppa Italia di Serie C (si giocherà sabato 27 giugno contro la Ternana a Cesena).

Ieri sera ha assistito, dalla panchina, allo spettacolo dei suoi compagni vincenti sul campo del Bologna per 2-0. Nelle prossime ore lo staff medico dell’Atalanta lo aspetterà nel centro sportivo di ‘Zingonia‘, dove sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Si parla di una cessione a titolo definitivo.

Ultime Atalanta, contro la Lazio out Pasalic e Ilicic

Nella sfida di domani sera contro la Lazio, Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Pasalic e di Ilicic, ancora alle prese con un infortunio. Al centro della difesa confermato Mattia Caldara, autore di una buona prova contro il Sassuolo.