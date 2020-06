Ultime Juventus, Ronaldo alla carica: “Tutti insieme uniti per il prossimo obiettivo”

Ultime Juventus: il messaggio di Ronaldo

Ultime Juventus Ronaldo | Un momento per nulla esaltante per la Juventus, la quale arriva da una sconfitta piuttosto pesante in Coppa Italia contro il Napoli. Un’altra finale persa per i bianconeri dopo quella in Supercoppa, e che rischia di compromettere ulteriormente la stagione in corso. L’ambiente è parecchio scosso, e la delusione ha influito anche sui giocatori, i quali sono apparsi non solo sottotono, ma anche visibilmente provati dal punto di vista della condizione fisica. A suonare la carica però ci ha pensato ancora una volta Cristiano Ronaldo, il quale ha voluto mandare un chiaro messaggio per questo proseguio di stagione.

Il campione portoghese ha infatti caricato i compagni in vista del match del Dall’Ara di stasera: “Mai arrendersi, sempre concentrati sul prossimo obiettivo. Tutti insieme”. E’ chiaro ed evidente di come CR7 debbe trascinare la sua squadra, così come ha sempre fatto nella sua gloriosa carriera.

Juventus: tensione Sarri-Ronaldo?

In questi ultimi giorni sono circolate tante voci sulla Juventus, ed in particolare di qualche possibile tensione tra Sarri e giocatori. Ronaldo coinvolto? No, almeno da quello che è fuoriuscito da Torino. Al momento alla Vecchia Signora c’è unità di intenti: il portoghese si gioca la credibilità, Sarri la panchina.