Serie A: risultato, sintesi, video e gol di Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia

Serie A: lunedì di campionato che apre la 27esima giornata di Serie A. Le prime due gare in programma sono Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia.

Lecce-Milan

Al Via del Mare partono bene i rossoneri che hanno assoluto bisogno di vincere per agganciare la zona europea visto anche il successo del Napoli in Coppa Italia. Per giocare almeno l’Europa League i rossoneri dovranno arrivare 5i o 6i e disputare i preliminari. La formazione di Pioli comincia bene e si ritrova subito in vantaggio con Castillejo che mette dentro deviando un traversone giunto dalla destra. Il Lecce è vivo e prima pareggia i conti, ma la rete è annullata dal VAR per fuorigioco, poi sfiora il gol con Lapadula.

Nella ripresa entra Babacar ed il Lecce si scuote. Il Milan, che nel primo tempo aveva perso per infortunio Kjaer, gioca con Gabbia in difesa e la linea sbanda ripetutamente. Lo stesso centrale, infatti, è autore del fallo da rigore su Babacar. Dal dischetto va Mancosu che non sbaglia. Ma il Milan non ci sta e trova subito il nuovo vantaggio con Bonaventura che mette dentro una ribattuta maldestra di Gabriel. Ma il Milan non è sazio ed un minuto dopo arriva anche la rete di Rebic. Nel finale entra e segna anche Leao. Qui tutti i gol

Fiorentina-Brescia

A Firenze Beppe Iachini manda in campo Ribery dal primo minuto. In avvia la mossa non sembra sorridere ai padroni di casa che si ritrovano subito sotto con il rigore di Donnarumma. Ma la formazione di casa è viva ed il pareggio porta la firma di capitano Pezzella che di testa pareggia i conti.

Nel secondo tempo parte bene il Brescia ma è la Fiorentina a trovare la rete. Tuttavia il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale espulso Caceres nella Fiorentina al 70esimo minuto.