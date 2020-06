Serie A: le dichiarazioni di Liverani e Lopez

Liverani e Lopez a Sky Sport dopo le gare di oggi

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport per commentare la sconfitta con il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Fabio Liverani

“Alcuni dei nostri hanno staccato mentalmente in questo lockdown, questo non è stato buono per la nostra squadra. E anche fisicamente. Alcuni hanno passato due mesi sul divano, per paure che possiamo capire, ma ora sono molto più preoccupato di quello che possiamo mettere in campo rispetto a prima. Leggendo la nostra panchina, capisci che i nostri problemi sono molto lunghi”.

Le parole di Diego Lopez

Anche Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Skt Sport della gara di oggi pomeriggio contro la Fiorentina:

“Soprattutto nel primo tempo abbiamo aspettato e poi siamo andati bene in pressione, c’è stato un buon atteggiamento e non abbiamo pensato alla nostra classifica. Nella ripresa era il momento di tener palla e farla girare veloce, ma le cose non sono andate bene. Ma dopo tante sconfitte capita di cercare di non perdere. Abbiamo mosso la classifica, il punto è importante per il morale. Balotelli? Ha bisogno di tempo, la squadra ha corso e Mario quando tornerà dovrà recuperare la condizione per stare al pari dei compagni”.