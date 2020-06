Oroscopo di domani 23 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata molto positiva per te, soprattutto per quello che riguarda l’amore. Finalmente stai riuscendo ad aprirti con la persona che ti piace, e soprattutto ad esprimere appieno le tue emozioni. Sei una persona timida, ma le cose stanno cambiando.

Toro. Hai tanta voglia di fare e sei una persona molto energica, ma occhio a non esagerare troppo. L’estate ti potrebbe trascinare in un circolo vizioso di spese: occhio alle finanze, sii più riflessivo.

Gemelli. Lo stress si è fatto sentire parecchio in questo ultimo periodo, ed è per questo che adesso hai bisogno di tanto riposo. Sul lavoro hai portato avanti tanti progetti, e piano piano stai ricevendo gli apprezzamenti che ti meriti.

Cancro. Giornata importante per te per quanto riguarda gli amici. Ultimamente avevi avuto dei disguidi particolari, ora però riuscirai a chiarirli e a rinnovare il rapporto.

Leone. Fatti sentire di più, spesso ti ritrovi ad accettare le decisioni degli altri. Sii più autorevole e soprattutto non farti mettere i piedi in testa.

Vergine. Attenzione a quello che potrebbe succedere in amore: se sei single potresti fare delle nuove conoscenze, mentre se sei in una relazione è arrivato il momento di fare l’ennesimo passo avanti.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cerca di riflettere di più su ciò che vuoi, ultimamente hai parecchi dubbi per quel che concerne l’amore. Non conosci bene i tuoi sentimenti, e per di più non ti fidi ancora ciecamente dell’altro.

Scorpione. Fai attenzione a tutte le persone che ti circondano: non tutte sono buone, e alcune di queste potrebbero approfittare di te. Sei una persona buona, a volte fin troppo.

Sagittario. Sei sempre stato molto impulsivo, ma questo per potrebbe essere un periodo di riflessioni. Stai acquisendo più maturità, e ora sei pronto per affrontare anche nuove esperienze.

Capricorno. Nella giornata di domani avrete in mente di avviare nuovi progetti molto importanti. Ma occhio alle spese. La giornata di domani sarà molto stimolante, però per chi sta vivendo competizioni o dispute lavorative, è consigliata particolare attenzione.

Acquario. Non vi private mai delle emozioni ed infatti ogni persona che entra in qualche modo nella vostra vita la vivete come un’occasione per capire e comprendere meglio alcuni comportamenti che vi sono utili per continuare la crescita.

Pesci. Da domani iniziano giornate movimentate e litigiose. Solo nel fine settimana tornerà la calma per tutti. E’ un momento importante per chi deve risolvere un problema personale. I vostri progetti sono molto ambiziosi e continuerete a lavorarci in vista del 2021.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: E’ arrivato per il Napoli il momento di dimostrare tutto il suo valore, anche dopo la vittoria della Coppa Italia. I prossimi impegni saranno decisivi, la squadra di Gattuso è chiamata a fare bene.