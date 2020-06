Milan, Pioli a Sky Sport

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara contro il Lecce:

Le parole di Pioli

Gara: “Abbiamo giocato bene, c’era la possibilità di non rimettere in partita il Lecce ma oggi devo dire bravi ai ragazzi per averla chiusa. Avevamo bisogno di vincere, sarà un campionato impegnativo, l’obiettivo deve essere raggiungere quelle che stanno avanti a noi. La Roma è avanti di 9 punti, ma giocheremo con loro uno scontro diretto domenica prossima. Ora la squadra sembra continua”.

Ante Rebić e Rafael Leão: “Segnali importanti da loro, poi è normale che con Zlatan Ibrahimovic in campo la squadra cambia. Stasera hanno fatto bene, in Coppa Italia eravamo rimasti troppo presto in inferiorità numerica. E’ importante trovare altri soluzioni diverse ed anche Leao ha dato una mano”.

Kjaer: “Abbiamo perso Mateo Musacchio per la stagione, è un problema. Il dottore mi ha parlato di un trauma contusivo al ginocchio. Speriamo di rivedere Léo Duarte per Milan-Roma, visto che rientrerà in gruppo. Speriamo però di avere a disposizione Kjaer il prima possibile”.

Ralf Rangnick: “Non mi interessa di chi si continua a parlare. Io sto bene con la squadra e sto lavorando molto bene con i ragazzi. Lavoro con passione, serietà, mettendo a disposizione le mie competenze per la squadra e per la società, questo club merita l’Europa e io penso solo a questo”.