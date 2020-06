Notizie Milan, Castillejoa Sky Sport prima della gara

Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport prima della sfida con il Lecce: ​

Le parole di Castillejo

“Penso che c’è tanta voglia di ripartire, tutti noi vogliamo ricominciare e farlo del migliore dei modi, dallo staff, società, giocatori. Mancano dodici partite, dodici finali e per noi l’obiettivo è l’Europa. Oggi la prima finale, dobbiamo vincere e avere tre punti in più in classifica. Rebic al posto di Ibrahimovic? La mancanza di Zlatan è sicuramente importante, perché dà tanto non solo in campo ma anche fuori. Per noi senza di lui non sarà facile, giocare anche senza tifosi, ma c’è fiducia e noi davanti possiamo fare male in qualsiasi momento”.