Inter, Bergomi: “Scudetto? Serve un miracolo. Buoni segnali da Eriksen”

Notizie Inter: Bergomi sullo Scudetto

Notizie Inter Bergomi | L’Inter si prepara alla rush finale in campionato, e Antonio Conte vuole il massimo dai suoi giocatori per cercare di raggiungere il sogno chiamato Scudetto. I nerazzurri, dopo una partenza straordinaria, hanno avuto diverse battute di arresto, e adesso il raggiungimento del primo posto appare come una vera e propria impresa. La sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli ha suscitato ulteriori dubbi, e soprattutto il rendimento pre-Covid ha messo diversi tarli nella testa di diversi addetti ai lavori. Le prossime partite saranno più che decisive, e a dire la sua sul grande obiettivo ci ha pensato Beppe Bergomi, leggende nerazzurra. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club, queste le parole riportate da InterNews:

“Scudetto? L’Inter deve fare il miracolo, i punti attuale proietterebbero la classifica finale a 85 punti. E’ chiaro che serva qualcosa in più, penso però che i 5 cambi possano aiutare parecchio Conte”

Bergomi su Eriksen

Bergomi ha poi voluto dire la sua su Eriksen, apparso molto migliorato in quanto a prestazioni rispetto al suo esordio in Serie A. Ottimi segnali da parte del danese, il quale però può ancora fare di più e dimostrare tutto il suo valore. Sicuramente un uomo in più per i nerazzurri.