News Brescia, Cellino pensa a Montero per la panchina

In casa Brescia si pensa già al futuro. Il patron Cellino ha già in mente chi contattare per la panchina della sua squadra.

News Brescia, se Lopez lascia ecco Montero

E’ una stagione complicata per il Brescia del presidente Massimo Cellino. Il ritorno in Serie A si è rivelato più complicato del previsto. Il caso Balotelli, l’ultima posizione in classifica e la Serie B oramai ad un passo. Campionato iniziato con Eugenio Corini, poi esonerato per far posto a Fabio Grosso. L’ex campione del mondo ha deluso tutte le aspettative: cacciato e panchina affidata nuovamente a Corini. Ci resterà solo due mesi l’ex centrocampista del Palermo, al suo posto Diego Lopez. Ma non finisce qui. Infatti la dirigenza delle ‘rondinelle‘ sta pensando di affidare, per la prossima stagione, la guida tecnica ad una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Si tratta di Paolo Montero. Ha vestito le maglie di Atalanta e Juventus ed è pronto a fare il grande salto. Attualmente impegnato con la Sambenedettese in Serie C (disputerà i play-off per conquistare il campionato cadetto), il ‘Pigna‘ non rifiuterebbe la squadra bresciana.

Ultime Brescia, contro il Genoa gioca Balotelli?

Gli uomini di Lopez, intanto, sono impegnati questa sera, a Firenze, contro la Fiorentina nella ventisettesima giornata di Serie A. Nel frattempo potrebbero arrivare buone notizie da Balotelli: infatti ‘SuperMario‘ potrebbe giocare contro il Genoa, sabato 27 giugno, e scendere nuovamente in campo dopo la lite con la società.