Mercato Inter, Darmian è il primo colpo: c’è l’accordo con il Parma

Mercato Inter: in arrivo Darmian per la prossima stagione

Mercato Inter Darmian | L’Inter continua a spingere tantissimo sul mercato, e lo fa soprattutto pensando ai vari reparti da rinforzare. Mentre il centrocampo e l’attacco sono apparsi piuttosto completi in quanto a rendimento, lo stesso non può dirsi per le corsie esterne, con Young che ancora deve ambientarsi così come Moses, e Biraghi che non ha mai convinto appieno. Ecco che i nerazzurri avevano bisogno di un innesto importante, e pare che nelle ultime ore sia arrivata la fatidica svolta.

Stiamo parlando di Matteo Darmian, il quale diventerà un nuovo giocatore nerazzurra la prossima stagione. C’è l’accordo con il Parma, e sembra inoltre che la cosa si sia chiusa già diverso tempo fa, sin dai tempi del suo ritorno in Italia dal Manchester United. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Colpo Darmian: Conte ritrova duttilità

Darmian è senza dubbio un profilo importante, soprattutto per via della sua buona esperienza in Italia dopo aver vestito le maglie di Torino e Parma. L’Inter lo ha prenotato, e questo può essere senza dubbio un colpo perfetto per Conte: il tecnico ha sempre cercato la duttilità, e il terzino ha l’identikit perfetto. Quest’ultimo infatti, oltre a ricoprire il ruolo di terzino, può anche giocare sulle fasce in un 3-5-2. Ora testa al colpo Tonali.