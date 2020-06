Mercato Inter, il Valladolid di Ronaldo ci prova per Sanchez

Il presidente della squadra spagnola, nonché ex giocatore dell’Inter, vuole convincere il cileno a sposare il suo progetto.

Calciomercato Inter, per Sanchez ritorno in Spagna?

Nonostante le conferme di una sua permanenza all‘Inter anche per la prossima stagione, Alexis Sanchez potrebbe fare le valigie e partire. Non per fare ritorno al Manchester United, proprietario del suo cartellino, ma al Real Valladolid. Secondo il ‘Daily Mail‘, il presidente degli spagnoli, l’ex conoscenza del calcio mondiale ed interista Luis Nazario de Lima, conosciuto meglio come Ronaldo, sta provando in tutti i modi a convincere l’ex Udinese a trasferirsi in Spagna.

Sarebbe un ritorno per lui che già ha giocato nella Liga, per tre anni, con la maglia del Barcellona. Il contratto del ‘El Niño Maravilla’ scadrà con gli inglesi nel giugno del 2022.

Il ‘Fenomeno‘ su Sanchez: “Pronti a prenderlo nel nostro club“. E su Lautaro: “E’ già in un grande club“

Il tabloid inglese ha riportato delle dichiarazioni molto importanti dell’ex stella brasiliana che farebbe carte false per aggiudicarsi il numero 7 neroazzurro: “Se l’Inter non dovesse riscattare Alexis Sanchez dai ‘red devils’ noi saremmo pronti ad investire ed ingaggiare il calciatore. E’ un atleta di grandissime qualità, ha fatto bene ovunque lui sia andato. Le porte del Valladolid per lui sono sempre aperte“. Ha parlato anche dell’argentino Lautaro Martinez, richiesto dal Barcellona: “Lui è già in una grande squadra. Non so cosa vorrà decidere, gli auguro solo buona fortuna“.