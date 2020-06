Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, il Milan torna in campo per disputare la prima sfida di campionato. I rossoneri, infatti, sfideranno questa sera alle ore 19:30 il Lecce, che occupa il terzultimo posto in classifica ed è in piena lotta per la salvezza.

Serie A, le scelte di Pioli e Liverani

Nei prossimi 40 giorni, dunque, si decide il futuro del Milan. La missione è molto chiara come ha ribadito dall’allenatore Stefano Pioli, che ha promesso la massima concentrazione, nonostante le voci che riguardano l’addio per la prossima stagione. L’obiettivo del Diavolo è dunque quello di preparare al meglio le prossime 12 partite per centrare un posto in Europa League.

I rossoneri dovranno fare a meno di Musacchio, che verrà operato e concluderà in anticipo la stagione e degli infortunati Leao e Ibrahimovic. Rispetto all’ultima sfida contro i bianconeri ci saranno Theo Hernandez, Castillejo e Rebic, che saranno schierati come titolari. La difesa sarà a quattro con Donnarumma in porta e la coppia di centrali formata da Kjaer e Romagnoli. Sulla fascia destra resta vivo il ballottaggio tra Conti e Calabria, con il primo favorito. A centrocampo oltre a Castillejo, ci saranno Kessie, Bennacer e Bonaventura. Davanti Calhanoglu alle spalle di Rebic. Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, invece, schiererà un 4-3-2-1 con Falco, favorito nel ballottaggio con Babacar e Saponara dietro a Lapadula. Assenti gli infortunati Barak, Deiola, Farias, Dell’Orco e lo squalificato Donati.

Così in campo Lecce e Milan

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

MILAN(4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.