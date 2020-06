Lecce Milan Kjaer Infortunio | Il Milan è di scena a Lecce, dove al termine del primo tempo è tornato negli spogliatoi in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Samu Castillejo, libero in area di rigore di mettere in rete un cross teso e potente di Hakan Calhanoglu.

Lecce-Milan, Kjaer ko: entra Gabbia

Se il risulato è positivo per Pioli, va molto peggio per quanto riguarda l’infermeria. Simon Kjaer ha dovuto dare forfait al 40′ per un infortunio muscolare. Per i rossoneri, ora, è piena emergenza in difesa a causa della stagione finita per Mateo Musacchio e l’indisponibilità di Duarte. Al posto del difensore danese, è entrato il giovane Gabbia. In panchina resta solo Davide Calabria come difensore a disposizione. I rossoneri, devono fare i conti anche con la diffida di capitan Alessio Romagnoli che, in caso di cartellino giallo contro il Lecce, salterà la gara di domenica prossima, a San Siro contro la Roma.

