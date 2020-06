Juventus, Paulo Dybala a Sky Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Bologna:

Le parole di Dybala

“Il difensore pensava ad uno scambio invece sono rimasto in posizione favorevole ed ho segnato.

Coppa Italia? Personalmente penso che le gare in Coppa Italia sono state strane, se avessimo vinto contro il Napoli tutti avrebbero detto che avevamo fatto una buona tattica. Quelle due partite ci sono servite per essere più brillanti, non è facile, perchè siamo stati per tanto tempo fermi. Oggi abbiamo fatto una bella gara anche se dopo il 2-0 non abbiamo brillato.

Virus? Oggi non mi sentivo così bene, non stavo benissimo ma sono contento che abbiamo fatto una buona gara. Ho cercato di mantenermi in forma anche con l’alimentazione, con i preparatori ho fatto un pre-ritiro. I primi giorni non stavo così bene, si vede che in campo è difficile trovarel a forma in poche partite. Sarà difficile e si vedrà il calo di chi non è abituato.

Ruolo? Io nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli in attacco, a sinistra al centro e a destra, cerco sempre di fare quello che chiede il mister, parliamo tanto per capire dove ci troviamo meglio. Con Cristiano e con Pipa sto bene, il mister mi da libertà in quella posizione. Loro oggi ci hanno preso a uomo e avevo più spazio per muovermi”.