Il Milan è pronto a ritornare in campo in Serie A dopo la recente eliminazione, in Coppa Italia, contro la Juventus a Torino.

Le scelte ufficiali di Liverani e Pioli

Fischio d’inizio del match alle ore 19:30 allo stadio ‘Via del Mare‘ che vedrà impegnato il Lecce ospitare il Milan. Partita importante per gli uomini di Fabio Liverani, in cerca di punti salvezza contro la squadra rossonera, pronta ad aggiudicarsi il bottino pieno in terra salentina. Numerose però le assenze per il tecnico che dovrà fare a meno, tra squalifiche ed infortuni, di Barak, Deiola, Farias, Dell’Orco e Donati.

Per gli uomini di Stefano Pioli, invece, l’obiettivo primario è conquistare un posto in Europa, visto che l’avventura in Coppa Italia non è andata a buon fine. A centrocampo si rivede Samu Castillejo, non utilizzato a Torino perché squalificato. Al centro dell’attacco rossonero tornerà Rebic, autore di una partita disastrosa contro la Juventus con tanto di espulsione diretta. Alle spalle della punta croata agirà Calhanoglu. Tornerà sulla fascia sinistra Theo Hernandez, giocatore che si è rivelato molto importante nello scacchiere dell’ex tecnico della Fiorentina.

Così in campo Lecce e Milan

LECCE (4-3-2-1) (in aggiornamento): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Tatchidis; Saponara, Falco; Lapadula. All. Liverani

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic. All. Pioli