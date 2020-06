Fiorentina, Iachini: “Thiago Silva? E’ un campione di primo livello”

Notizie Fiorentina, Iachini su Thiago Silva

Giuseppe Iachini,tecnico della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara contro il Brescia:

Le parole di Iachini

Thiago Silva: “Anche in difesa siamo stati solidi e abbiamo concesso pochissimo. Thiago Silva è un campione, un giocatore di un livello incredibile ma ora non pensiamo al domani, dobbiamo essere concentrati sul presente. Anche i nostri difensori avranno modo di far parlare delle proprie qualità”.

“Dopo tre mesi oggi si tornava in campo. Nei primi 15 minuti abbiamo sbagliato troppo. Poi abbiamo tirato in porta venti volte, 15 da dentro l’area ho visto una buona squadra alla quale è mancata la rete. Non posso rimproverare più di tanto i miei ragazzi, se non per il fatto che non abbiamo fatto gol. Ci può stare dopo questo stop di fare fatica a concretizzare, ma anche in dieci abbiamo continuato a spingere, ci servivano i tre punti ma pensiamo al domani”.

Su Ribery: “Non era facile assolutamente rientrare dopo sette mesi di inattività. Ha avuto un infortunio importante ma l’ho visto bene ed ha corso molto. Avevamo qualche diffidato, al posto di Caceres e Chiesa entreranno altri ragazzi che daranno il loro contributo. Ghezzal? Mi è dispiaciuto tanto cambiarlo ma non potevo togliere nessuno là davanti e ho dovuto fare questa scelta. Mi dispiace perché si sta allenando bene, non è uscito per demerito”.