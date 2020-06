Calciomercato Roma Perotti Rinnovo | Tra terremoti societari interni e mancati accordi con gruppi finanziari per la cessione del club, la Roma deve fare i conti anche con il futuro e con la progettazione della prossima stagione. Gianluca Petrachi è stato sospeso dal ruolo di direttore sportivo dopo i dissapori con James Pallotta e al suo posto si è seduto Morgan De Sanctis, coadiuvato da Franco Baldini, braccio destro del presidente giallorosso.

Roma, tanti nomi di troppo: qualcuno deve andare via

Da giorni, per la Roma, si parla dell’ingaggio di Pedro Hernandez, attaccante attualmente in forza al Chelsea che la prossima stagione gradirebbe vestire la maglia giallorossa. C’è una bozza di accordo ma mancano le firme, proprio per i motivi sopracitati. Pedro, intanto attende, ma non lo farà all’infinito. Nel giro di qualche giorno vorrebbe una risposta definitiva dalla Roma, anche perché il suo contratto con i Blues scadrà tra 8 giorni e in caso di fumata nera vuole avere il tempo necessario per valutare le altre proposte che gli sono arrivate. In caso di approdo alla Roma, i giallorossi dovranno dire addio a uno dei tanti esterni/trequartisti facenti parte della rosa di Paulo Fonseca. Ma chi? Al momento sembrano tutti importanti ma pochissimi indispensabili: tra questi Nicolò Zaniolo (che sta pian piano recuperando dall’infortunio), Henrikh Mkhytarian (per il quale la Roma ha offerto Kluivert all’Arsenal per completare il riscatto) e Carles Pérez (arrivato la scorsa estate dal Barcellona e al centro delle idee di Fonseca). E gli altri?

ESCLUSIVA – Calciomercato Roma: l’entourage di Perotti frena sul rinnovo

Cengiz Ünder piace tanto in Serie A (Milan su tutti) e all’estero ma la Roma chiede almeno 30 milioni per cederlo. Justin Kluivert è considerata contropartita per Mkhytarian e Pastore ha poco mercato ma un contratto in scadenza nel 2023. Resta da capire il futuro di Diego Perotti, argentino classe ’88, con il contratto in scadenza a giugno 2021. Per conoscere il futuro dell’ex Genoa, Siviglia e Boca Juniors, abbiamo contattato in esclusiva l’agenzia che si occupa di gestire gli affari de El Monito (la GG11 s.r.l. di Gabriele Giuffrida) che non ha affatto rassicurato sul rinnovo del 31enne di Moreno. Anzi ha confermato che qualsiasi discorso per il rinnovo è, “al momento in standby”, soprattutto a causa della situazione societaria della Roma che dovrà riassettare tutto e capire da chi ricominciare.

A cura di Salvatore Amoroso

