Calciomercato Napoli Todibo | Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Napoli ha iniziato a programmare per la prossima stagione. Messo al sicuro il rinnovo di Dries Mertens, si pensa a quello di altri calciatori che hanno mercato o iniziano ad interessare vari club, italiani ed europei. Maksimovic è il prossimo sulla lista di Giuntoli e De Laurentiis, poi toccherà capire quale sarà il futuro di Koulibaly, Milik e Allan.

Calciomercato Napoli, Todibo torna di moda: Gattuso lo stima

In difesa è già in arrivo Amir Rrahmani, acquistato dagli azzurri a gennaio ma lasciato in prestito al Verona fino al termine della stagione. Il probabile addio di Kalidou Koulibaly, sul quale continua il forte pressing di Manchester United, PSG e Real Madrid, porta il Napoli a considerare altri profili per la difesa. Ecco perché secondo le ultime notizie in arrivo dal Mundo Deportivo, il club campano è tornato ad interessarsi a Jean-Claire Todibo, difensore classe ’99 che tornerà al Barcellona dopo l’anno in prestito allo Schalke04.

Napoli-Todibo: difensore da tempo vicino alla Serie A

Il difensore francese è da tempo nel mirino dei club italiani. A gennaio è stato accostato al Milan e offerto anche a Juventus e Inter. Il Barcellona non lo considera primario nelle gerarchie, e nemmeno per l’immediato futuro è nella lista dei blaugrana. Il Napoli resta alla finestra, aspettando il momento giusto per affondare il colpo.

