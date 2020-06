Calciomercato Napoli: il rinnovo di Milik può ancora arrivare

Calciomercato Napoli: Milik può ancora rinnovare

Il Napoli spera ancora di trattenere Arkadiusz Milik. Quello del polacco è uno dei nomi più caldi in casa azzurra in ottica futura.

Il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe costringere il ds Giuntoli a dar via la punta in estate.

Sul calciatore la concorrenza è folta. anche la Juventus pensa all’ex Ajax per rimpiazzare Gonzalo Higuain, la cui avventura in quel di Torino sembra ormai giunta al termine. Come riportato da Il Mattino, tuttavia, il Napoli non si sarebbe ancora arreso all’idea di trattenerlo.

Gli azzurri, infatti, non sono certi di lasciar andare l’attaccante polacco. Il club partenopeo, infatti, avrebbe ricevuto dei primi segnali di apertura da parte della punta per il prolungamento.

Dopo il rigore decisivo in finale proprio contro la Juve, la punta avrebbe deciso di riattivare i contatti con la società azzurra per il rinnovo.

Mercato Napoli: quanto vale Milik?

In effetti per gli azzurri far firmare il rinnovo a Milik, dopo Zielinski, Mertens e Maksimovic, sarebbe la mossa migliore. Anche in caso di cessione, infatti, con un prolungamento il Napoli potrebbe chiedere una cifra maggiore per cedere la punta. Ad oggi, infatti, anche i 40 milioni chiesti da De Laurentiis potrebbe risultare eccessivi.