Calciomercato Milan, Pioli verso l’addio: ci prova il Torino

Calciomercato Milan: la squadra granata mette in lista Pioli

Calcio Mercato Milan Pioli | La stagione del Milan non è stata per nulla semplice, e i risultati ottenuti in generale sono stati sicuramente al di sotto delle aspettative. L’annata era iniziata davvero nel peggiore dei modi, e l’arrivo di Giampaolo ha deluso un po tutti, dirigenza compresa. Ecco che si è deciso per Pioli, tecnico che è riuscito a dare un impatto importante, ma che a lungo andare non ha trovato le prestazioni che voleva. Ecco che anche in questo caso sono arrivate delle critiche, con una dirigenza che sta già pensando al futuro.

Rangnick è il preferito per la panchina, ed è per questo che l’attuale tecnico si dirige sempre di più verso l’addio. L’esonero arriverà in un modo o nell’altro, e intanto a mettere nel mirino Pioli ci ha pensato il Torino. La squadra granata lo segue da diverso tempo, che possa essere la sua prossima destinazioene? A riportare la notizia cm.com.

Ultime Milan: Pioli si gioca il futuro

Pioli difficilmente resterà sulla panchina rossonera, ma la speranza in questo caso è l’ultima a morire. L’allenatore del Diavolo si gioca il futuro nei prossimi 40 giorni, con un solo obiettivo: centrare l’Europa, e farlo convincendo. Il Torino aspetta, e lo fa con grande attenzione.