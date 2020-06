Calciomercato Milan, niente Odegaard: vuole restare alla Real Sociedad

Il Milan si prepara alla prossima stagione. Sulla panchina arriverà Ralf Rangnick e i rossoneri vogliono allestire una nuova rosa completa con il giusto mix di giovani talenti già affermati e giocatori esperti. Tra i vari nomi che circolano spunta anche quello di Martin Odegaard, trequartista del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad. E’ da anni considerato uno dei talenti maggiori del calcio mondiale.

Milan, si punta Odegaard della Real Sociedad

Il calciatore norvegese arrivò al Real Madrid nel 2015 come uno dei migliori talenti del calcio mondiale per il futuro. Tante difficoltà nel percorso di crescita di Martin che dopo tanti prestiti è pero poi approdato alla Real Sociedad dove in questa stagione all’età di 21 anni si è definitivamente consacrato. Sempre decisivo in campo e con numeri importanti, ora però lui è finito nel mirino di tanti altri club. Anche il Milan pensa al calciatore per la prossima stagione, ma la sua decisione sembra ormai presa, quella di restare in Spagna.

Milan, Odegaard non vuole lasciare la Real Sociedad

Ora arrivano sempre più conferme, il calciatore vuole restare in Spagna alla Real Sociedad anche il prossimo anno. Il Real Madrid pensa di rinnovare il prestito fino al 2021, per dargli un altro anno per poi riportarlo in rosa più pronto. Odegaard dunque non passerà al Milan che sta provando a puntare su di lui, il giocatore ormai sta bene in Liga e sogna la maglia del Real Madrid dei grandi nel futuro.