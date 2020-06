Calciomercato Milan, Ibrahimovic saluta a modo suo

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino a dare l’addio al Milan: come riferisce la Gazzetta dello Sport, vuole farlo tuttavia secondo il suo stile inconfondibile.

Ibra lascerà Milano, anche se è “casa” sua

In molti si sono scatenati sotto la sua foto, postata su Instagram un paio di giorni fa, che lo ritrae con le braccia aperte ed il Duomo di Milano alle spalle. “La casa del Signore“, con l’ormai classico doppio senso sulle sue carattiristiche divine. Verrebbe da pensare che si tratti di una dichiarazione d’amore, di una promessa di permanenza. Solo la prima è vera, secondo la Rosea. Lo svedese, consapevole che presto uscirà di scena, sta congedandosi da propri tifosi.

L’arrivo di Rangnick, con la sua rivoluzione improntata sullo sviluppo di giovani calciatori, è incompatibile con la sua presenza, visto che Ibra di anni ne ha 38. I rapporti con l’amministratore delegato Gazidis non sono ottimi, questo neppure è un mistero. Lui da “leader brontolone” non risparmia qualche frecciata alla dirigenza, ma è ormai deciso a terminare la carriera in Svezia.

Le condizioni di Ibra

Eppure i tifosi lo tempestano di messaggi, i suoi social sono presi d’assalto. “Zlatan resta” e via così. Ma lui ha solo in mente ormai di recuperare dall’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare la semifinale di Coppa contro la Juventus. Proverà a stringere i denti per essere in campo contro la Roma domenica 28 giugno, ma è più probabile che riesca per quella successiva, contro la SPAL.