Calciomercato Milan, accordo per il rinnovo

Milan, firma ad un passo per il rinnovo di sei calciatori in scadenza. Come riportato da Sky Sport il club rossonero sarebbe ad un passo dal prolungare i contratti fino al termine del campionato, ovvero il 2 agosto.

Calciomercato Milan, accordo ormai fatto

Massara, ds del Milan, ha parlato di calciomercato a Sky Sport annunciando che i contratti verranno estesi fino al termine del campionato. Il direttore sportivo rossonero è intervenuto prima del calcio d’inizio di Lecce-Milan. Queste le dichiarazioni che sanciscono, di fatto, i prolungamenti oltre il 30 giugno.

Le parole di Massara

Mercato? “Ci saranno tante voci di calciomercato durante la stagione ma noi siamo concentrati sul campo e sulle 12 finali che ci aspetta.

Su Ibrahimovic posso dirvi che è un giocatore importantissimo non solo per noi, nonostante l’età resta un campione che ha voluto aiutare il Milan, cambiando la squadra. Valuteremo, anche insieme a lui, cosa sarà meglio per il futuro. Non può esistere nessuna squadra senza Ibra”.

Contratti in scadenza? “Tutti (sei giocatori, ndr.) verranno prolungati. Abbiamo già trovato gli accordi con calciatori ed agenti”.

Ritorno in Europa? “E’ un obiettivo prioritario, non possiamo restare fuori anche questo anno.”

Società? “Abbiamo tutti un’idea comune, quella di portare il Milan ai vertici del calcio mondiale, per farlo però dobbiamo farlo in maniera sostenibile. Non vogliamo rinunciare alla competitività. Più giovani? Per campioni come Ibra c’è sempre spazio ma il percorso è tracciato e lo stanno seguendo tutti. Noi vogliamo arrivare con una politica con dei costi sostenibili, andando alla ricerca del giusto mix tra giovani di talento e calciatori affermati”.