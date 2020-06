Calciomercato Juve, Emerson Palmieri: trattativa ormai chiusa col Chelsea

Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea ex Roma, è pronto a tornare in Italia e nel campionato di Serie A. Il classe 1994 non ha trovato molto spazio a Londra sotto la gestione di Frank Lampard ed è stato messo sul mercato, tra i vari club su di lui è piombata la Juventus, che molto probabilmente manderà via Alex Sandro.

Juve, Emerson Palmieri il sostituto di Alex Sandro

Non rinnoverà il proprio contratto Alex Sandro, che però è ancora in scadenza 2023. L’dea di Paratici è quella di vendere il calciatore ormai 29enne per puntare su una altro terzino di spinta ma più giovane. Sul calciatore brasiliano c’è proprio il Chelsea, ma soprattutto il PSG. Si lavora per qualche scambio con i due club. Intanto, c’è Emerson Palmieri, per il futuro. Pare che sia stato individuato in lui il futuro terzino. Tagliata fuori l’Inter che pare possa arrivare a Junior Firpo, nelle possibile maxi trattativa che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Emerson Palmieri, il pressing

Emerson Palmieri-Juventus, ormai è tutto chiuso

I Blues hanno scaricato il calciatore, che è in scadenza di contratto nel 2022 e non rinnoverà. Dunque via libera alla cessione. Secondo i media spagnoli però per Emerson Palmieri alla Juventus è ormai tutto fatto. Pare che la trattativa con il Chelsea sia quasi chiusa e pronta ad essere ufficializzata. Mancano piccoli accordi sulla formula per far si che il calciatore italo-brasiliano torni in Italia.